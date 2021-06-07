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В українського політв'язня погіршився стан здоров'я

Понеділок, 7 червня 2021, 17:30

У російському СІЗО погіршився стан здоров’я українського політв’язня кримського татарина Меджита Абдурахманова.

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Пряма мова: "Стан здоров’я українського політв’язня, кримського татарина Меджита Абдурахманова, який незаконно утримується у "СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области" та безпідставно обвинувачується окупаційною владою в скоєнні кримінального злочину, а саме участі в організації "Хізб ут-Тахрір", суттєво погіршився.

Наразі Меджит Абдурахманов скаржиться на постійні болі в спині, через що він не може самостійно пересуватися".

Деталі: За словами Денісової, щоб Абдурахманов був присутнім на судовому засіданні йому провели місцеву анестезію.

Після цього, за допомогою спеціального медзасобу для пересування, його доставили в суду.

Наразі, за її словами, адміністрація СІЗО не надає українцю належного обстеження та лікування, а звернення до медчастини – ігноруються.

Денісова зазначає, що дії росіян розцінюються як тортури або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження.

Український омбудсмен звернулася до колеги з РФ Тетяни Москалькової, щоб та вжила заходи і відновила права Абдурахманова, а саме: провести повне обстеження та надати йому відповідне лікування.

Українська правда
Теми: омбудсменполітв'язніКримправа людиникримські татари


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