В ЄС назвали головні умови перерахування 600 млн євро допомоги для України

В Європейській комісії наполягають, що надання нового траншу макрофінансової допомоги залежить передусім від проведення реформи системи правосуддя.

Про це заявила глава групи підтримки України у Єврокомісії Катаріна Матернова, коментуючи для "Європейської правди" прогрес України у виконання умов угоди про отримання макрофінансової допомоги.

Матернова нагадала, що Україні відомі вимоги, за яких уряд отримає 600 млн євро, які надійдуть до загального фонду бюджету. "Але головне з них – це реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя", - зазначила вона.

Представниця ЄК також підкреслила, що до головних вимог варто було би зарахувати виконання усіх вимог МВФ, які стосуються збереження незалежності НАБУ. "Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, бо збереження співпраці з НАБУ – це базова вимога, ми не можемо навіть розпочати оцінювання прогресу, якщо немає співпраці з МВФ", - наголосила вона.

Катаріна Матернова, втім, утрималася від прогнозів щодо можливих строків отримання макрофінансової допомоги.

Раніше вона повідомляла, що виконання умов ЄС для перерахування 600 млн євро можливе ще до вересня. Детальніше – в статті "Як Євросоюз може і хоче підтримувати Україну"