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Дніпром між областями курсуватимуть швидкісні "Ракети"

Понеділок, 7 червня 2021, 18:20

По річці Дніпро між містами незабаром курсуватимуть швидкісні теплоходи "Ракета", першим планують запустити маршрут "Київ — Канів" із зупинками в інших містах.

Джерело: керівниця Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів у програмі "Неофициальный разговор" на телеканалі "Дом"

Пряма мова Олеськів: "Підсумкова ідея: щоб ці кораблі частіше ходили, і були б такі маршрути, коли люди, припустимо, виходять у Переяславі, у них кілька годин екскурсія музеями, потім їдуть до Канева — там теж екскурсії.

Попередньо шлях на "Ракеті" від Києва до Канева становитиме близько двох годин. Це розрахункова швидкість. Але потрібно провести тестування, скільки часу займе конкретно. Бо такі тестування не проводилися кілька років. Водночас може, десь річка обміліла. Тобто все це потрібно вивчати. Є прогулянкові теплоходи, які сьогодні ходять Києвом. Ось вони Канева будуть діставатися близько 5 годин. А це дуже довго, адже на машині можна доїхати за 3 години".

Деталі: Зазначається, що Держагентство спілкується з власниками "Ракет" та з потенційними інвесторами з Західної Європи.

Довідково: "Ракета" — серія швидкісних пасажирських річкових суден на підводних крилах, які активно використовувалися в СРСР.

В Україні теплоходи "Ракета" експлуатувались на річках Дніпро та Південний Буг

Теми: Дніпротуризм


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