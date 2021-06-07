Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Молдови оголосила про запуск Незалежного антикорупційного комітету

Понеділок, 7 червня 2021, 21:11

Президентка Молдови Мая Санду оголосила про запуск Незалежного антикорупційного дорадчого комітету - органу, який займатиметься розслідуванням та публічною комунікацією щодо корупційних справ найвищого рівня.

Про це оголосила пресслужба президентки, пише "Європейська правда".

Новий орган буде також аналізувати перешкоди для ефективної боротьби з корупцією і надавати рекомендації для покращення законодавчої бази у цій сфері. 

"На жаль, державні інституції, завданням яких є попередження корупції і боротьба з нею, працюють значно повільніше, аніж корумповані групи, що розкрадають країну… Наші партнери розуміють, наскільки серйозною є ця проблема і готові допомогти нам", - заявила Санду на пресконференції.

Незалежний антикорупційний дорадчий комітет буде складатися з шести членів, з яких троє будуть молдовськими і троє - міжнародними експертами. Представниками від Молдови стали Аліна Раду, Тамара Разіна та Надія Хріптієвскі. З міжнародних експертів, до нього увійшли Джеймс Вассерстром (США), Лаура Штефан (Румунія) та Драго Кос (Словенія). 

Як зазначається, експертів відібрали у консультаціях з міжнародними організаціями, що спеціалізуються на боротьбі з корупцією.  

"Комітет сам по собі є результатом прохання президента до партнерів допомогти Молдові у боротьбі з корупцією", - зазначають у повідомленні. 

Діяльність Комітету буде здійснюватися за фінансової підтримки ЄС, уряду США та інших донорів. 

Теми: Молдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Молдова
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
У Молдові судитимуть двох росіян за шпигунство на користь Москви
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: