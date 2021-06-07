Президент Молдови оголосила про запуск Незалежного антикорупційного комітету

Президентка Молдови Мая Санду оголосила про запуск Незалежного антикорупційного дорадчого комітету - органу, який займатиметься розслідуванням та публічною комунікацією щодо корупційних справ найвищого рівня.

Про це оголосила пресслужба президентки, пише "Європейська правда".

Новий орган буде також аналізувати перешкоди для ефективної боротьби з корупцією і надавати рекомендації для покращення законодавчої бази у цій сфері.

"На жаль, державні інституції, завданням яких є попередження корупції і боротьба з нею, працюють значно повільніше, аніж корумповані групи, що розкрадають країну… Наші партнери розуміють, наскільки серйозною є ця проблема і готові допомогти нам", - заявила Санду на пресконференції.

Незалежний антикорупційний дорадчий комітет буде складатися з шести членів, з яких троє будуть молдовськими і троє - міжнародними експертами. Представниками від Молдови стали Аліна Раду, Тамара Разіна та Надія Хріптієвскі. З міжнародних експертів, до нього увійшли Джеймс Вассерстром (США), Лаура Штефан (Румунія) та Драго Кос (Словенія).

Як зазначається, експертів відібрали у консультаціях з міжнародними організаціями, що спеціалізуються на боротьбі з корупцією.

"Комітет сам по собі є результатом прохання президента до партнерів допомогти Молдові у боротьбі з корупцією", - зазначають у повідомленні.

Діяльність Комітету буде здійснюватися за фінансової підтримки ЄС, уряду США та інших донорів.