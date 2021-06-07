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Лукашенко оголосив державним святом день вторгнення СРСР у Польщу

Понеділок, 7 червня 2021, 23:04
Лукашенко оголосив державним святом день вторгнення СРСР у Польщу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив державним святом 17 вересня - день, коли у 1939 році радянські війська перейшли східний кордон Польщі та рушили назустріч військам нацистської Німеччини. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Лукашенко назвав нове свято "Днем народної єдиності".

"Цей день став актом історичної справедливості щодо білоруського народу, поділеного всупереч його волі у 1921 році за умовами Ризького мирного договору", - заявили у пресслужбі Лукашенка. 

У повідомленні додають, що "відновлена у 1939 році єдність дозволила Білорусі вистояти у роки Великої Вітчизняної війни, зайняти почесне місце у світовій спільноті і стати однією з співзасновниць ООН". 

"Сьогодні білоруський народ єдиний у виборі стратегічного курсу на розвиток сильної, суверенної та процвітаючої країни. Встановлення Дня народної єдності 17 вересня підкреслює спадок поколінь, непорушність та самодостатність білоруської нації та державності", - додають у заяві. 

Ризький мирний договір підписали 18 березня 1921 року між представниками РСФРР і УСРР, з одного боку, та Польщі — з іншого. Він закінчив радянсько-польську війну 1919-1920 років та закріпив поділ українських та білоруських земель між Польщею та радянськими республіками.

Вторгнення радянських військ до Польщі у 1939 році відбулося згідно з таємною частиною пакту Ріббентропа-Молотова та призвело до остаточної окупації Польщі СРСР та нацистською Німеччиною на початок жовтня 1939 року.

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Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

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