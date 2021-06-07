У Києві розтрощили могилу видатного вченого та правознавця

Поліція впіймала зловмисників, які в Києві вчинили наругу над могилою видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Зазначається, що 7 червня на лінію "102" надійшла інформація про те, що на території Байкового кладовища невідомі особи відламали латунний бюст з могили українського вченого-криміналіста, історика права та діяча українського національного відродження Кістяківського та намагались його викрасти.

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, "по гарячих слідах" затримали двох людей, причетних до вчинення цього злочину, бюст вилучили.

Наразі затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Справу відкрили за фактом наруги над могилою, санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.