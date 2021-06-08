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Окупанти стріляли біля Лебединського й Луганського, без втрат

Вівторок, 8 червня 2021, 07:30
Окупанти стріляли біля Лебединського й Луганського, без втрат

7 червня на Донбасі було два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ – біля Лебединського та Луганського.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Лебединського найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Луганського російські загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окрім того, 8 червня також було два порушення "тиші" з боку окупантів. Поблизу Новгородського противник двічі обстріляв позиції наших військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військових ЗСУ, як повідомляється, немає.

Українська правда

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Теми: війнаРосіяДонбас
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