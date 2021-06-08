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Вакцинація проти коронавірусу: 48 тисяч щеплень зробили в Україні за добу 

Вівторок, 8 червня 2021, 09:35
Вакцинація проти коронавірусу: 48 тисяч щеплень зробили в Україні за добу 
УП

48 161 людину було щеплено проти COVID-19 у понеділок 7 червня: одну дозу отримали 43 137 людей, другу дозу – 5 024 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі: Протягом доби працювали 448 мобільних бригад та 552 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 284 145 осіб, з них першу дозу вакцини отримали 1 284 143 особи, обидві дози отримали 152 142 особи – вони вже повністю мінузовані проти коронавірусу SARS CoV 2.

Загалом проведено 1 436 285 щеплень проти коронавірусної хвороби.

 

Станом на 8 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 653 525 людей.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019медициназдоров'я
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