Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські хакери атакували поліцію Нідерландів під час розслідування катастрофи MH17 – ЗМІ

Вівторок, 8 червня 2021, 10:11
Російські хакери атакували поліцію Нідерландів під час розслідування катастрофи MH17 – ЗМІ
Фото radiosvoboda.org

Нідерландська спецслужба AIVD виявила серйозну російську кібератаку на ІТ-системи поліції в 2017 році.

Про це пише de Volkskrant на основі чотирьох анонімних джерел, передає "Європейська правда".

Хакерська група Cozy Bear, яка має зв'язки зі Службою зовнішньої розвідки Росії проникла в системи через сервер Академії поліції, повідомляє видання.

Злом поліція помітила лише після того, як про це повідомила AIVD. Це спричинило "велику паніку", оскільки поліцейські системи виявились погано захищеними. Але ще й тому, що поліція на той час була зайнята розслідуванням кримінальних справ щодо MH17.

Невідомо, чи були вкрадені якісь дані, кажуть інсайдери de Volkskrant.

Це пов’язано з тим, що поліцейська мережа дуже велика і складна, і тому що було вирішено якомога швидше вивести росіян із систем. "Було багато знаків запитання. Як довго вони були в системі? Це було вперше? Чи вони вже збирали дані? Це було незрозуміло" – сказало одне з джерел.

Ні поліція, ні AIVD не хочуть відповідати на питання про хакерство.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги у понеділок 7 червня розпочав розгляд по суті у кримінальній справі про збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом в липні 2014 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяхакериНідерландиMH17
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: