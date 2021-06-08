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Перший тур виборів виграв би Зеленський, Порошенко йде другим - КМІС

Вівторок, 8 червня 2021, 10:15

Якби зараз проходив перший тур виборів президента України, Володимир Зеленський отримав би більше чверті голосів виборців і випередив би інших імовірних кандидатів.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене  27 травня - 1 червня

Деталі: Рейтинг кандидатів на виборах президента у першому турі, якби у виборах брали участь зазначені кандидати, виглядав би так:

  • Володимир Зеленський – 21,8% серед усіх респондентів, що становить 27,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором; 
  • Петро Порошенко – 11,7% усіх респондентів і 14,6% тих, хто визначився з вибором;
  • Юлія Тимошенко – 9,5% усіх респондентів і 11,9% тих, хто визначився з вибором; 
  • Ігор Смешко – 7,6% і 9,5% відповідно; 
  • Юрій Бойко – 7,3% і 9,2% відповідно. 

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

 
КМІС

Довідка: КМІС 27 травня - 1 червня опитав 2000 респондентів методом телефонних інтерв’ю із використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з квотним відбором у всіх регіонах України, крім окупованих територій.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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Теми: соціологіяопитуваннявибориЗеленськийПорошенко


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