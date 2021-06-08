Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19: у Києві за добу 700 хворих, 866 осіб – одужали

Вівторок, 8 червня 2021, 11:19
COVID-19: у Києві за добу 700 хворих, 866 осіб – одужали

За попередню добу у столиці підтвердили захворювання на коронавірус у 700 осіб, 866 людей одужали після недуги.

Джерело: Telegram-канал міського голови Віталія Кличка

Деталі: Загалом у Києві підтвердили захворювання на коронавірус у 209 825 осіб, за попередню добу – 700.

Зокрема, у Києві захворіли:

  • 392 жінки віком від 18 до 84 років;
  • 245 чоловіків віком від 18 до 84 років;
  • 29 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 34 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Крім того, з попередню добу зафіксували 1 летальний випадок від вірусу (загалом 5132).

44 хворих на коронавірус госпіталізували, 25 – госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Подолали COVID-19 866 осіб, загалом у Києві одужали - 186 148 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (153), Солом'янському (137) та в Дарницькому (120) районах.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Київ
В Україні оголошували тривогу через загрозу ракет і безпілотників
Знесення 200-річної садиби на Подолі: Кличко ініціює низку кроків
Атака на Київ: крім Оболонського, уламки ракет впали у Дніпровському районі
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: