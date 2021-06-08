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COVID-19: у Києві за добу 700 хворих, 866 осіб – одужали

Вівторок, 8 червня 2021, 11:19

За попередню добу у столиці підтвердили захворювання на коронавірус у 700 осіб, 866 людей одужали після недуги.

Джерело: Telegram-канал міського голови Віталія Кличка

Деталі: Загалом у Києві підтвердили захворювання на коронавірус у 209 825 осіб, за попередню добу – 700.

Зокрема, у Києві захворіли:

  • 392 жінки віком від 18 до 84 років;
  • 245 чоловіків віком від 18 до 84 років;
  • 29 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 34 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Крім того, з попередню добу зафіксували 1 летальний випадок від вірусу (загалом 5132).

44 хворих на коронавірус госпіталізували, 25 – госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Подолали COVID-19 866 осіб, загалом у Києві одужали - 186 148 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (153), Солом'янському (137) та в Дарницькому (120) районах.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусCovid-2019


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