COVID-19: у Києві за добу 700 хворих, 866 осіб – одужали
Вівторок, 8 червня 2021, 11:19
За попередню добу у столиці підтвердили захворювання на коронавірус у 700 осіб, 866 людей одужали після недуги.
Джерело: Telegram-канал міського голови Віталія Кличка
Деталі: Загалом у Києві підтвердили захворювання на коронавірус у 209 825 осіб, за попередню добу – 700.
Зокрема, у Києві захворіли:
- 392 жінки віком від 18 до 84 років;
- 245 чоловіків віком від 18 до 84 років;
- 29 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 34 хлопчики від 4 місяців до 17 років.
Крім того, з попередню добу зафіксували 1 летальний випадок від вірусу (загалом 5132).
44 хворих на коронавірус госпіталізували, 25 – госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Подолали COVID-19 866 осіб, загалом у Києві одужали - 186 148 осіб.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (153), Солом'янському (137) та в Дарницькому (120) районах.
Українська правда