COVID-19: у Києві за добу 700 хворих, 866 осіб – одужали

За попередню добу у столиці підтвердили захворювання на коронавірус у 700 осіб, 866 людей одужали після недуги.

Джерело: Telegram-канал міського голови Віталія Кличка

Деталі: Загалом у Києві підтвердили захворювання на коронавірус у 209 825 осіб, за попередню добу – 700.

Зокрема, у Києві захворіли:

392 жінки віком від 18 до 84 років;

245 чоловіків віком від 18 до 84 років;

29 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 34 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Крім того, з попередню добу зафіксували 1 летальний випадок від вірусу (загалом 5132).

44 хворих на коронавірус госпіталізували, 25 – госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Подолали COVID-19 866 осіб, загалом у Києві одужали - 186 148 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (153), Солом'янському (137) та в Дарницькому (120) районах.