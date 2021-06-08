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Суддю спіймали на хабарі

Вівторок, 8 червня 2021, 11:20
Суддю спіймали на хабарі
Фото САП

Суддю Дніпропетровського райсуду Дніпропетровської області затримали під час отримання 2,5 тисяч доларів хабаря.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram

Дослівно: "Встановлено, що суддя вимагала та отримала $2,5 тисячі від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі".

Деталі: За даними журналіста Олега Новікова, мова йде про суддю Лалу Новік.  

 
Фото з telegram

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру. Слідчі дії тривають.

Українська правда

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Теми: судхабарДніпропетровська область
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