Суддю спіймали на хабарі
Вівторок, 8 червня 2021, 11:20
Суддю Дніпропетровського райсуду Дніпропетровської області затримали під час отримання 2,5 тисяч доларів хабаря.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram
Дослівно: "Встановлено, що суддя вимагала та отримала $2,5 тисячі від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі".
Деталі: За даними журналіста Олега Новікова, мова йде про суддю Лалу Новік.
Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру. Слідчі дії тривають.
Українська правда