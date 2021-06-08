Суддю спіймали на хабарі

Суддю Дніпропетровського райсуду Дніпропетровської області затримали під час отримання 2,5 тисяч доларів хабаря.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram

Дослівно: "Встановлено, що суддя вимагала та отримала $2,5 тисячі від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі".

Деталі: За даними журналіста Олега Новікова, мова йде про суддю Лалу Новік.

Фото з telegram

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру. Слідчі дії тривають.