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РФ зробила ще крок, щоб заборонити ототожнювати СРСР і нацистську Німеччину

Вівторок, 8 червня 2021, 14:50

Російська Держдума прийняла в другому читанні законопроєкт, який забороняє ототожнювати мету і дії СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні, а також заперечувати вирішальну роль радянського народу в перемозі над фашизмом.

Джерело: державна дума РФ

Дослівно: "Поправками пропонується заборонити в інтернеті і ЗМІ ототожнювати мету, рішення і дії керівництва, командування, військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва, командування та військовослужбовців нацистської Німеччини і країн "осі", а також заперечувати вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи".

Деталі: Йдеться про закон "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".

Законопроєкт внесли, щоб виконати доручення президента РФ Володимира Путіна.

У РФ вважають неприпустимим "применшення ролі радянського народу в перемозі над фашизмом".

Українська правда
Теми: РосіязаконодавствофашизмНімеччина


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