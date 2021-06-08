Синоптики попереджають про грози і град

9 червня у більшості областей України очікуються дощі з грозами і градом та сильний вітер.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "9 червня у більшості областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий )".

Деталі: Дощі з грозою пройдуть і в Києві та столичному регіоні.

Також 9 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.