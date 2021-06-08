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В Інституті хімії НАН України виготовляли алкоголь "відомих брендів" - прокуратура

Вівторок, 8 червня 2021, 14:55
В Інституті хімії НАН України виготовляли алкоголь відомих брендів - прокуратура

Службовці держпідприємства "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" НАН України незаконно виробляли алкогольні напої.

Джерело: повідомлення Київської прокуратури

Дослівно: "Згідно з матеріалами слідства, у період з серпня 2020 по лютий 2021 року учасники організованої групи, будучи службовими особами ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" НАН України, та використовуючи приміщення держпідприємства та спеціальне обладнання, організували незаконне виробництво алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту під виглядом відомих брендів".

Деталі: У прокуратурі вказують, що зловмисники незаконно виготовили понад 5300 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв та отримали прибуток на понад 1,3 млн гривень.

За цим фактом повідомлено про підозру трьом особам.

"Українська правда" в Threads

Теми: прокуратуранаука
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