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Україна спростила перетин кордону під час карантину

Вівторок, 8 червня 2021, 15:06

Уряд розширив перелік документів, які дозволяють перетинати кордон України на в’їзд під час карантинних обмежень .

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: 8 червня набула чинності постанова Кабінету міністрів від 2 червня 2021 № 583. Вже у середу норми цієї постанови будуть застосовуватися у пунктах пропуску.

Тепер при перетині кордону України іноземцям потрібно мати, крім полісу страхування, - негативний ПЛР-тест, або негативний експрес-тест, які проведено не більш, як за 72 години до перетинання державного кордону чи документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Пряма мова Демченка: "Якщо зараз умовою є наявність негативного ПЛР- тесту то від завтра перелік розширено до трьох документів: ПЛР-тест, експрес-тест на антиген або довідка про повну вакцинацію.

Для громадян України обов’язковою нормою при поверненні додому залишається самоізоляція, якої можна уникнути, пред’явивши негативний ПЛР-тест, експрес-тест (яким не більше 72 годин –ред.) або довідку про повну вакцинацію.

Додатково: Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років.

Чинною залишається заборона на в’їзд з Індії іноземцям, українці при поверненні з цієї країни мають піти на самоізоляцію.

Валентина Романенко, УП
Теми: Кабінет міністрівкарантинкордон


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