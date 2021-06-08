Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна спростила перетин кордону під час карантину

Вівторок, 8 червня 2021, 15:06
Україна спростила перетин кордону під час карантину

Уряд розширив перелік документів, які дозволяють перетинати кордон України на в’їзд під час карантинних обмежень .

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: 8 червня набула чинності постанова Кабінету міністрів від 2 червня 2021 № 583. Вже у середу норми цієї постанови будуть застосовуватися у пунктах пропуску.

Тепер при перетині кордону України іноземцям потрібно мати, крім полісу страхування, - негативний ПЛР-тест, або негативний експрес-тест, які проведено не більш, як за 72 години до перетинання державного кордону чи документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Пряма мова Демченка: "Якщо зараз умовою є наявність негативного ПЛР- тесту то від завтра перелік розширено до трьох документів: ПЛР-тест, експрес-тест на антиген або довідка про повну вакцинацію.

Для громадян України обов’язковою нормою при поверненні додому залишається самоізоляція, якої можна уникнути, пред’явивши негативний ПЛР-тест, експрес-тест (яким не більше 72 годин –ред.) або довідку про повну вакцинацію.

Додатково: Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років.

Чинною залишається заборона на в’їзд з Індії іноземцям, українці при поверненні з цієї країни мають піти на самоізоляцію.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівкарантинкордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: