В Україну доставили ще 117 тисяч вакцин від Pfizer
В Україну доставили 117 тисяч доз вакцин Pfizer-BioNTech від СОVID-19 у рамках нової поставки в межах глобальної ініціативи COVAX.
Джерело: пресслужба ЮНІСЕФ
Деталі: Загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде 473 850 доз вакцини Pfizer у рамках COVAX.
До кінця 2021 року Україна має отримати достатньо вакцин від різних виробників, щоб захистити від COVID до 20% населення.
Усі вакцини у рамках COVAX Україна отримує безоплатно.
The 5th batch of #COVID19 #vaccines via #COVAX arrived today in #Kyiv. #Ukraine received 117 000 doses of #PfizerBioNTech free of charge, this and early next week #Ukraine will receive in total 473,850 doses delivered by #UNICEF @WHO_Europe @gavi @CEPIvaccines @UNICEF_UA pic.twitter.com/EYqAMx9nuD— WHO Ukraine (@WHOUkraine) June 8, 2021
Відзначається, що від імені COVAX ЮНІСЕФ закуповує і постачає лише ті вакцини від COVID-19, що відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.
Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.
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