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В Україну доставили ще 117 тисяч вакцин від Pfizer

Вівторок, 8 червня 2021, 15:32
В Україну доставили ще 117 тисяч вакцин від Pfizer

В Україну доставили 117 тисяч доз вакцин Pfizer-BioNTech від СОVID-19 у рамках нової поставки в межах глобальної ініціативи COVAX.

Джерело: пресслужба ЮНІСЕФ

Деталі: Загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде 473 850 доз вакцини Pfizer у рамках COVAX.

До кінця 2021 року Україна має отримати достатньо вакцин від різних виробників, щоб захистити від COVID до 20% населення. 

Усі вакцини у рамках COVAX Україна отримує безоплатно.

Відзначається, що від імені COVAX ЮНІСЕФ закуповує і постачає лише ті вакцини від COVID-19, що відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.

Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда

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Теми: вакцинаціяCovid-2019Україна
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