В Україну доставили ще 117 тисяч вакцин від Pfizer

В Україну доставили 117 тисяч доз вакцин Pfizer-BioNTech від СОVID-19 у рамках нової поставки в межах глобальної ініціативи COVAX.

Джерело: пресслужба ЮНІСЕФ

Деталі: Загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде 473 850 доз вакцини Pfizer у рамках COVAX.

До кінця 2021 року Україна має отримати достатньо вакцин від різних виробників, щоб захистити від COVID до 20% населення.

Усі вакцини у рамках COVAX Україна отримує безоплатно.

