У МВС попередили про перебої із видачею прав

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ попередив, що в Україні можливі перебої із видачею посвідчень водія через збої у постачанні бланків.

Джерело: пресслужба головного сервісного центру МВС

Дослівно: "У зв’язку з перебоями у постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія".

Деталі: За інформацією державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується через 2 дні.

Щодо поновлення надання послуг в сервісних центрах МВС повідомлять пізніше.