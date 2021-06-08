У МВС попередили про перебої із видачею прав
Вівторок, 8 червня 2021, 16:20
Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ попередив, що в Україні можливі перебої із видачею посвідчень водія через збої у постачанні бланків.
Джерело: пресслужба головного сервісного центру МВС
Дослівно: "У зв’язку з перебоями у постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія".
Деталі: За інформацією державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується через 2 дні.
Щодо поновлення надання послуг в сервісних центрах МВС повідомлять пізніше.
Українська правда