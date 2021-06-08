Знайшли мертвим 8-річного хлопчика, якого шукали кілька днів на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині поліція виявила тіло 8-річного хлопчика з міста Покров, централізовані пошуки якого тривали два дні.

Джерело: поліція Дніпропетровської області

Деталі: Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 6 червня. Мати розповіла, що син пішов гуляти на дитячий майданчик ще 2 червня о 12:00 і не повернувся.

На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи, превентивні співробітники та волонтери. Поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали та ринки, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дитина.

До пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт. За речами дитини службовий собака взяв слід від будинку, де мешкав хлопчик, та провів до каналізаційного колектора. Там поліцейські виявили тіло дитини.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.