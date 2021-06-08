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"Щоб не дратувати Росію": Стефанішина розповіла, як пояснюють зволікання з ПДЧ для України

Вівторок, 8 червня 2021, 16:38
Щоб не дратувати Росію: Стефанішина розповіла, як пояснюють зволікання з ПДЧ для України

Однією з причин зволікання НАТО з наданням Україні плану дій щодо членства є небажання урядів деяких країн дратувати президента РФ Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції "Демократія у дії", що відбувається у Києві.

Вона нагадала, що вже 13 років тому Альянс зафіксував позицію про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, і подальше мовчання щодо їхніх перспектив є "найбільшою помилкою союзників". 

"Якщо ми говоримо про наших партнерів, і я говорю не тільки про США - також Францію, Італію, Німеччину - ніхто не хоче дратувати Росію. І ми часто чуємо, що лише коли зміниться керівництво Росії, тоді Україна почує відповідь", - заявила Ольга Стефанішина.  

Вона нагадала, що з часу Бухарестського саміту у 2008 році подальших прямих кроків для членства України та Грузії не було, але це не зупинило Росію від агресії проти Грузії, окупації Криму у 2014 році та розв’язування війни на Донбасі.

"Потрібно розуміти реальність. Зараз мова вже не про те, що ми не повинні дратувати Росію - мова про те, що нашим державам потрібно захищатися від агресора", - підкреслила Стефанішина. 

За її словами, Україна вже робить внесок у колективну оборону і політику безпеки, фактично зміцнюючи південний фланг НАТО, для якого у НАТО поки немає стратегії взагалі, тоді як в України є стратегія захисту своїх кордонів.

"Ми розуміємо, що це не рішення, яке приймається за одну ніч - ми на початку дуже довгого шляху... Але ми говоримо про стратегію на 10 років і країни, які підтримують політику відкритих дверей і підтримують Україну та Грузію на цьому шляху. Тому це чудовий момент почати цю дискусію", - наголосила віцепрем’єрка. 

Стефанішина додала, що саме зараз дуже вдалий час у тому числі через те, що чинний президент США добре обізнаний про Україну і може бути готовий підтримати її на цьому шляху.

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