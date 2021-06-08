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У Києві чоловіка затисло між платформою та вагоном потяга

Вівторок, 8 червня 2021, 17:04

У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка, якого затиснуло між платформою та вагоном потяга.

Джерело: повідомлення ДСНС

Деталі: Подія трапилася вдень 8 червня на вул. Вадима Гетьмана, 48-А, що у Солом'янському районі столиці, на залізничній станції "Караваєві дачі".

Обставини, за яких чоловіка затисло між платформою та вагоном не уточнюються.

Вказується, що рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло чоловіка, віком близько 30 років.

Українська правда
Теми: Київнадзвичайна подія


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