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Чоловік під дощем ніс ікони в Росію – перехопили прикордонники

Вівторок, 8 червня 2021, 17:58
Чоловік під дощем ніс ікони в Росію – перехопили прикордонники

На Луганщині правоохоронці впіймали порушника, який під дощем намагався перетнути українсько-російський кордон. При ньому знайшли пакунок з іконами.

Джерело: Східне регіональне управління ДПСУ

Деталі: Співробітники ДПСУ та СБУ затримали громадянина України поблизу населеного пункту Мілове.

Чоловік під час негоди крадькома намагався пробратися до Росії. У нього знайшли пакунок з трьома іконами. Експерти встановлять, чи мають вони історичну та культурну цінність.

На нього склали адмінпротокол, його долю вирішуватиме суд.

 
 
 

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаЛуганська область
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