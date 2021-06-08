Чоловік під дощем ніс ікони в Росію – перехопили прикордонники
Вівторок, 8 червня 2021, 17:58
На Луганщині правоохоронці впіймали порушника, який під дощем намагався перетнути українсько-російський кордон. При ньому знайшли пакунок з іконами.
Джерело: Східне регіональне управління ДПСУ
Деталі: Співробітники ДПСУ та СБУ затримали громадянина України поблизу населеного пункту Мілове.
Чоловік під час негоди крадькома намагався пробратися до Росії. У нього знайшли пакунок з трьома іконами. Експерти встановлять, чи мають вони історичну та культурну цінність.
На нього склали адмінпротокол, його долю вирішуватиме суд.
Українська правда