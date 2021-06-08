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Трибунал ООН підтвердив вирок засудженому за геноцид в Сребрениці Младичу

Вівторок, 8 червня 2021, 18:08

Трибунал ООН в Гаазі відхилив апеляцію колишнього командира боснійських сербів Ратко Младича, який був засуджений до довічного ув'язнення за геноцид і злочини проти людяності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

На початку розгляду апеляції у серпні минулого року Младич висунув дев'ять підстав для апеляції з проханням про його виправдання або перегляд справи. Адвокати стверджували, що він був далеко від Сребрениці, коли сталася різанина.

Апеляційна колегія з п’яти осіб постановила, що Младич не представив доказів для скасування вироку проти нього.

Таким чином, трибунал ООН підтримав довічне покарання за його роль у вбивстві близько 8000 боснійських мусульман у Сребрениці в 1995 році. Поки незрозуміло, де Младич відбуватиме решту покарання.

78-річний Младич відбуває довічне ув’язнення після того, як в листопаді 2017 року трибунал ООН з військових злочинів у колишній Югославії визнав його винним за 10 звинуваченнями, включаючи геноцид, вбивство, судове переслідування, примусову депортацію.

Младич був командиром сербської армії у війні в Боснії в 1992-95 роках. Його заарештували у 2011 році в Сербії, а потім екстрадували до Гааги. Суд у його справі почався у травні 2012 року.

Він був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, також засудженого до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці.

Нещодавно Велика Британія погодилася перевести його в одну зі своїх в'язниць для відбуття покарання.

Теми: ООН


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