В ЄС вже видали понад 1 млн COVID-сертифікатів

Понад 1 млн жителів Європейського союзу вже отримали електронні сертифікати про вакцинації від коронавірусу.

Про це заявив єврокомісар з юридичних питань Дідьє Рейндерс на засіданні Європарламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Загальноєвропейська електронна система видачі сертифікатів запрацює в повну силу 1 липня.

Проте вже сім країн ЄС почали видавати документи своїм громадянам. Крім того, вже працює портал для перевірки достовірності сертифікатів.

"Чим більше сертифікатів ми вже зможемо видати, тим легше буде процес влітку - в іншому випадку ми ризикуємо отримати великий наплив 1 липня, який ми не можемо собі дозволити", - сказав Рейндерс.

Цифровий сертифікат ЄС може бути представлений в цифровому форматі, наприклад, на смартфоні, або роздрукований на папері.

Він має QR-код для перевірки, який прикордонники та персонал об'єкту можуть використовувати для перевірки цифрових підписів, які надійно зберігаються на серверах Люксембургу.

Нагадаємо, Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як такі сертифікати будуть введені у дію у Європейському Союзі.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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