У Харкові пролунав вибух: є постраждалі

На проспекті Гагаріна у Харкові стався вибух, внаслідок якого постраждали троє осіб.

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області, місцеве видання "057.ua"

Деталі: Наразі медики на місці надають допомогу постраждалим. За інформацією харківського видання, серед постраждалих є 16-річний підліток. Він начебто отримав проникаюче поранення грудної клітини. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Також двоє постраждалих, 33 і 19 років, перебувають у задовільному стані.

За попередньою інформацією, невідомий громадянин кинув гранату. Про це поліцію повідомили о 21:53.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Зловмисника затримали. Наразі з ним працюють поліцейські.