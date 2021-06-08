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У Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Вівторок, 8 червня 2021, 23:34
У Харкові пролунав вибух: є постраждалі

На проспекті Гагаріна у Харкові стався вибух, внаслідок якого постраждали троє осіб. 

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області, місцеве видання "057.ua"

Деталі: Наразі медики на місці надають допомогу постраждалим. За інформацією харківського видання, серед постраждалих є 16-річний підліток. Він начебто отримав проникаюче поранення грудної клітини. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Також двоє постраждалих, 33 і 19 років, перебувають у задовільному стані. 

За попередньою інформацією, невідомий громадянин кинув гранату. Про це поліцію повідомили о 21:53. 

За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Зловмисника затримали. Наразі з ним працюють поліцейські. 

Українська правда

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Теми: Харківвибухполіція
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