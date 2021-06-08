Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Вівторок, 8 червня 2021, 23:34

На проспекті Гагаріна у Харкові стався вибух, внаслідок якого постраждали троє осіб. 

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області, місцеве видання "057.ua"

Деталі: Наразі медики на місці надають допомогу постраждалим. За інформацією харківського видання, серед постраждалих є 16-річний підліток. Він начебто отримав проникаюче поранення грудної клітини. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Також двоє постраждалих, 33 і 19 років, перебувають у задовільному стані. 

За попередньою інформацією, невідомий громадянин кинув гранату. Про це поліцію повідомили о 21:53. 

За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Зловмисника затримали. Наразі з ним працюють поліцейські. 

Українська правда
Теми: Харківвибухполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаВся Україна опинилася у "зеленій" зоні

В Європі змінилася трійка лідерів за поширенням COVID-19

"Ніщо остаточно не погоджено" – Кулеба після розмови в Німеччині про "Північний потік-2"

Боррель назвав Лукашенка диктатором

У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Усі новини...
Харків
У Харкові через "мінування" з медустанов евакуювали 120 людей
Школяр Харкова лякав терактами, як у Казані – СБУ
У Харкові евакуюють 14 лікарень: повідомили про мінування
Останні новини
11:41
Посли ЄС на рік продовжили заборону на інвестиції в Криму – ЗМІ
11:40
Курс валют на 9 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:31
Циклон з дощами та грозами затримається в Україні
11:27
Європарламент схвалив запровадження ковідного сертифіката ЄС
11:26
Щоб не стояти 5 годин у черзі: МОЗ пропонує попередній запис на вакцинацію до МВЦ
11:24
Політв’язню Бекірову суд у Криму дав 7 років колонії
11:22
Українцям тимчасово не видаватимуть водійські права
10:49
Ситник: Законопроєкт щодо олігархів декларативний, але може дати результат 
10:34
Глава МЗС Італії в четвер прибуде в Україну
10:32
"Мотор Січ" повертає рейси Київ–Львів на 50-річних літаках
Усі новини...