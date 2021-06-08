У Харкові пролунав вибух: є постраждалі
Вівторок, 8 червня 2021, 23:34
На проспекті Гагаріна у Харкові стався вибух, внаслідок якого постраждали троє осіб.
Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області, місцеве видання "057.ua"
Деталі: Наразі медики на місці надають допомогу постраждалим. За інформацією харківського видання, серед постраждалих є 16-річний підліток. Він начебто отримав проникаюче поранення грудної клітини. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
Також двоє постраждалих, 33 і 19 років, перебувають у задовільному стані.
За попередньою інформацією, невідомий громадянин кинув гранату. Про це поліцію повідомили о 21:53.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Зловмисника затримали. Наразі з ним працюють поліцейські.
Українська правда