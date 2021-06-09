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На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор

Середа, 9 червня 2021, 03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор

У китайському місті Шіхецзи сталися вибух і масштабна пожежа на хімічному заводі з виробництва полікремнію.

Джерело: Zn.ua з посиланням на китайське видання Jimu News

Деталі: На заводі компанії "Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co., Ltd" у західному Сіньцзяні сталася пожежа в пакувальному цеху.

Пожежа почалася в 15 км на південь від центру міста Шіхецзи в індустріальному парку. За даними уряду, жертв немає.

Згідно з попереднім звітом, на підприємстві вибухнув реактор.

Як свідчать перевірки фахівців на місці, в повітря потрапили речовини, які в основному являють собою тверді частинки, а не токсичні та шкідливі гази.

Нагадаємо: На хімічному заводі в східному Китаї в березні 2019 року стався потужний вибух, в результаті загинуло не менше 47 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китай
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