На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор

У китайському місті Шіхецзи сталися вибух і масштабна пожежа на хімічному заводі з виробництва полікремнію.

Джерело: Zn.ua з посиланням на китайське видання Jimu News

Деталі: На заводі компанії "Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co., Ltd" у західному Сіньцзяні сталася пожежа в пакувальному цеху.

Пожежа почалася в 15 км на південь від центру міста Шіхецзи в індустріальному парку. За даними уряду, жертв немає.

Згідно з попереднім звітом, на підприємстві вибухнув реактор.

Як свідчать перевірки фахівців на місці, в повітря потрапили речовини, які в основному являють собою тверді частинки, а не токсичні та шкідливі гази.

Нагадаємо: На хімічному заводі в східному Китаї в березні 2019 року стався потужний вибух, в результаті загинуло не менше 47 осіб.