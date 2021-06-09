На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
У китайському місті Шіхецзи сталися вибух і масштабна пожежа на хімічному заводі з виробництва полікремнію.
Джерело: Zn.ua з посиланням на китайське видання Jimu News
Деталі: На заводі компанії "Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co., Ltd" у західному Сіньцзяні сталася пожежа в пакувальному цеху.
Пожежа почалася в 15 км на південь від центру міста Шіхецзи в індустріальному парку. За даними уряду, жертв немає.
Згідно з попереднім звітом, на підприємстві вибухнув реактор.
Як свідчать перевірки фахівців на місці, в повітря потрапили речовини, які в основному являють собою тверді частинки, а не токсичні та шкідливі гази.
Нагадаємо: На хімічному заводі в східному Китаї в березні 2019 року стався потужний вибух, в результаті загинуло не менше 47 осіб.