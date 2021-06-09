"Ніщо остаточно не погоджено" – Кулеба після розмови в Німеччині про "Північний потік-2"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав візит до Німеччини і 8 червня обговорив з німецькими посадовцями будівництво газогону "Північний потік-2", функціонування Нормандського формату і визнання Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.
Джерело: Пресслужба МЗС
Дослівно: "Зміцнення енергетичного партнерства між Україною та ФРН перебувало у центрі уваги на зустрічі з державним секретарем Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини Андреасом Файхтом.
Окремою темою стали загрози російського газогону "Північний потік-2".
Деталі: Кулеба провів переговори із зовнішньополітичним радником Федерального канцлера Яном Гекером, двома ключовими темами яких стали загрози "Північного потоку-2" та подальше функціонування Нормандського формату.
Крім того, Кулеба звернувся до Вольфганга Шойбле з проханням особисто сприяти визнанню Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.
Пряма мова Кулеби: "У перший день візиту до Берліна я провів важкі переговори щодо Північного потоку — 2 та Нормандського формату.
В обох випадках діє правило: ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено. Але атмосфера була конструктивною.
Німеччина — це друг, який багато допоміг Україні, та з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми".