Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 53 тисячі жителів України щепили проти коронавірусу 8 червня 

Середа, 9 червня 2021, 08:55
Понад 53 тисячі жителів України щепили проти коронавірусу 8 червня 

53 161 людину щеплено проти COVID-19 в Україні 8 червня: одну дозу вакцини отримали 43 925 людей, другу дозу – 9 236 людей.

Джерело: МОЗ і дашборд РНБО

Деталі: У цей вівторок працювали: 485 мобільних бригад і 624 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 328 070 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 328 068 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 161 378 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 1 489 446 щеплень.

 

Станом на 9 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 659 473 людини.

Україна потроху нарощує темпи вакцинації.

 
health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Лідером щеплень і першою, і другою дозою вакцини є столиця Київ.

 
health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
вакцинація
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: