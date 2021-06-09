Понад 53 тисячі жителів України щепили проти коронавірусу 8 червня 

53 161 людину щеплено проти COVID-19 в Україні 8 червня: одну дозу вакцини отримали 43 925 людей, другу дозу – 9 236 людей.

Джерело: МОЗ і дашборд РНБО

Деталі: У цей вівторок працювали: 485 мобільних бригад і 624 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 328 070 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 328 068 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 161 378 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 1 489 446 щеплень.

Станом на 9 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 659 473 людини.

Україна потроху нарощує темпи вакцинації.

Лідером щеплень і першою, і другою дозою вакцини є столиця Київ.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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