Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Понад 53 тисячі жителів України щепили проти коронавірусу 8 червня 

Середа, 9 червня 2021, 08:55

53 161 людину щеплено проти COVID-19 в Україні 8 червня: одну дозу вакцини отримали 43 925 людей, другу дозу – 9 236 людей.

Джерело: МОЗ і дашборд РНБО

Деталі: У цей вівторок працювали: 485 мобільних бригад і 624 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 328 070 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 328 068 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 161 378 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 1 489 446 щеплень.

 

Станом на 9 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 659 473 людини.

Україна потроху нарощує темпи вакцинації.

 
health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Лідером щеплень і першою, і другою дозою вакцини є столиця Київ.

 
health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяздоров'я


powered by lun.ua
Головне сьогодні

З "Голосу" можуть вийти щонайменше 10 нардепів – Юрчишин

ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом

фотоУ Києві під мостом у Гідропарку знайшли міну

Понад 30 центрів масової вакцинації у 13 областях запрацюють на вихідних

фотоБайден і Путін проведуть переговори в Женеві на віллі XVIII століття

Кабмін пропонує санкції проти 10 юросіб: виправдовували агресію Росії

Усі новини...
вакцинація
Pfizer випробує вакцину проти COVID на дітях до 12 років
В Україні понад 184 тисячі освітян вакцинувалися від COVID-19
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
Останні новини
19:31
США видалили Україну з переліку держав, куди не варто подорожувати
19:05
Глава МЗС Німеччини про зброю для України: уявіть, якби я сказав про це Лаврову
18:49
Тарифи на компослуги за рік зросли на 35% – Держстат
18:40
Керівництво “Голосу” дізналось зі ЗМІ про наміри нардепів вийти із фракції
18:38
Верховний Суд відмовив Ostchem Фірташа у стягненні 300 мільйонів доларів з ОПЗ
18:24
Суд залишив довічне ув'язнення вбивці водія BlaBlaCar
18:22
Окупанти не пускають в Україну дітей з "ДНР" – Денісова
18:15
Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про національний спротив 
18:11
Культурний фонд "Ізоляція" офіційно повертається на Донеччину
18:09
ЗСУ подавили безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування
Усі новини...