Політв’язню Бекірову суд у Криму дав 7 років колонії

Так званий "Центральний районний суд Сімферополя" заочно засудив до 7 років позбавлення волі у колонії загального режиму українського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram, Крим.Реалії

Пряма мова Денісової: "Едема Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито "зберіганні та перевезенні вибухових речовин"".

Деталі: Суд окупантів також постановив, що Бекіров має заплатити штраф у розмірі 150 тисяч рублів.



Денісова назвала судилище стосовно Бекірова "продовженням політичного переслідування країною-окупантом українських громадян" і засудила незаконні дії російської влади.

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію задля припинення політичного переслідування громадян України та звільнення усіх, хто перебуває у незаконному ув’язненні на території РФ, тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє Крим. Реалії, Бекірова судили заочно, дебати у його справі були заплановані на 8 червня.

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