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Політв’язню Бекірову суд у Криму дав 7 років колонії

Середа, 9 червня 2021, 11:24
Політв’язню Бекірову суд у Криму дав 7 років колонії
Фото krymr.com

Так званий "Центральний районний суд Сімферополя" заочно засудив до 7 років позбавлення волі у колонії загального режиму українського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram, Крим.Реалії

Пряма мова Денісової: "Едема Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито "зберіганні та перевезенні вибухових речовин"".

Деталі: Суд окупантів також постановив, що Бекіров має заплатити штраф у розмірі 150 тисяч рублів.

Денісова назвала судилище стосовно Бекірова "продовженням політичного переслідування країною-окупантом українських громадян" і засудила незаконні дії російської влади.

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію задля припинення політичного переслідування громадян України та звільнення усіх, хто перебуває у незаконному ув’язненні на території РФ, тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє Крим. Реалії, Бекірова судили заочно, дебати у його справі були заплановані на 8 червня.   

Передісторія:

  • 7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров, який після прильоту до Києва почав тривале лікування.

Українська правда

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Теми: Кримполітв'язнісуд
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