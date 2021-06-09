Щоб не стояти 5 годин у черзі: МОЗ пропонує попередній запис на вакцинацію до МВЦ

Медичний портал для пацієнтів Helsi.me запустив попередній запис на вакцинацію від COVID-19 у Києві до Міжнародного виставкового центру.

Джерело: HELSI для пацієнтів

Дослівно: "Тепер всі кияни можуть записатись на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги під сонцем або дощем".

Деталі: Попередній запис на вакцинацію наразі доступний лише у Києві.

Щоб записатися на щеплення від коронавірусу потрібно на сайті Helsi.me вибрати зручний день та час для вакцинації і відправити заявку.

Після цього користувач отримає смс із підтвердженням деталей запису.

На вході до МВЦ потрібно буде показати смс-підтвердження разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку Дія.

Усі дані про вакцинацію та міжнародне свідоцтво про вакцинацію будуть доступні у безкоштовному додатку Helsi.

Нагадування про необхідність введення другої дози також надійде до застосунку Helsi.

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