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Щоб не стояти 5 годин у черзі: МОЗ пропонує попередній запис на вакцинацію до МВЦ

Середа, 9 червня 2021, 11:26

Медичний портал для пацієнтів Helsi.me запустив попередній запис на вакцинацію від COVID-19 у Києві до Міжнародного виставкового центру.

Джерело: HELSI для пацієнтів

Дослівно: "Тепер всі кияни можуть записатись на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги під сонцем або дощем".

Деталі: Попередній запис на вакцинацію наразі доступний лише у Києві.

Щоб записатися на щеплення від коронавірусу потрібно на сайті Helsi.me вибрати зручний день та час для вакцинації і відправити заявку.

Після цього користувач отримає смс із підтвердженням деталей запису.

На вході до МВЦ потрібно буде показати смс-підтвердження разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку Дія.

Усі дані про вакцинацію та міжнародне свідоцтво про вакцинацію будуть доступні у безкоштовному додатку Helsi.

Нагадування про необхідність введення другої дози також надійде до застосунку Helsi.

Нагадаємо: 

  • Директор департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург розповіла, що однією з причин черг під МВЦ є те, що громадяни, які приходять для щеплення, не мають підписаної декларації із сімейним лікарем. 
  • Вона закликала киян приходити на вакцинацію після підписання декларації. Для порівняння, за її словами, за 7 годин вакцинування освітян, які мають декларації, одна бригада в середньому щепить 200 осіб. За той же час в МВЦ щеплюють – близько 100.
  • Деякі громадяни, які вакцинувалися 5 червня, по 5 годин чекали біля МВЦ.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусКиїв


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