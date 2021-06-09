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Суд ЄС вперше зняв старі санкції з Віктора Януковича і його сина

Середа, 9 червня 2021, 12:23

Суд ЄС загальної юрисдикції вперше анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти президента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра.

Про це "Європейській правді" у середу повідомили у пресслужбі суду.

Суд анулював рішення Ради ЄС від 2019 року про продовження санкцій, накладених на колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра. Тобто  рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. Вони полягали у заморожуванні активів.

"Рада ЄС не змогла продемонструвати, що права на захист і право на ефективний судовий захист були дотримані в кримінальних процесах, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження", - пояснив суд своє рішення.

Суд зазначив, що в тих випадках, коли проти особи застосовуються бмежувальні заходи протягом декількох років, по суті, в зв'язку з триваючим попереднім розслідуванням Генеральною прокуратурою України, Рада ЄС зобов'язана перевірити, чи було дотримано право цієї людини на судовий розгляд в розумні терміни, перш ніж Рада вирішить, чи продовжувати ці заходи в черговий раз. 

Таким чином Рада ЄС мала вказати причини, за якими вона змогла робити висновок про те, що право зацікавлених осіб на розгляд їх справи в розумні терміни були дотримані.

"За цих обставин Суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення оскаржуваних актів Рада переконалася, що українські судові органи виконували право на захист і право на ефективний судовий захист цих осіб в контексті цієї кримінальної справи", - йдеться у повідомленні суду.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства. У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що санкції щодо більшості соратників колишнього президента Віктора Януковича вже не мають ваги.

Теми: ЯнуковичсанкціїЄС


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