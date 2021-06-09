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Зросла кількість українців, які вважають Росію агресором – соціологія

Середа, 9 червня 2021, 13:08
Зросла кількість українців, які вважають Росію агресором – соціологія

За два роки президентства Володимира Зеленського зросла кількість громадян, які впевнені, що між Україною і Росією йде війна на Донбасі.

Джерело: Фонд демократичної ініціативи

Деталі: Більшість українців (53,5%) визначають конфлікт на Донбасі як російську агресію проти України з використанням місцевих бойовиків. Причому кількість прихильників такої позиції  за останні півтора року збільшилася від 45%. Так, в порівнянні з листопадом 2019 р. на Заході частка прихильників такого визначення зросла від 64% до 74%, в Центрі – від 54% до 62%, на Півдні – від 22% до 31%, а на Сході – від 24% до 33%, відповідно.

 

71% населення переконані – між Україною та Росією точиться війна. Така думка превалює в усіх макрорегіонах і зростає зі Сходу (48%) до  Заходу (91%).

 

З цим погоджується абсолютна більшість  виборців Володимира Зеленського (85%), Петра Порошенка (88%), Юлії Тимошенко (76%). Серед виборців Юрія Бойка тільки 31% погоджуються  з цим твердженням, тоді як 50% його прихильників  не згодні, що між Росією та Україною  йде війна.

 

Роль Росії в цьому конфлікті полягає в контролі так званих "ДНР" та "ЛНР" і керуванні їхніми політичними та військовими діями (48%), участі Збройних Сил Росії в бойових діях на боці "ДНР" та "ЛНР" (47%) і постачанні зброї  цим самопроголошеним формуванням (43%). Окрім цього, 35% вважають, що Росія надає гуманітарну допомогу ОРДЛО, а 27% – що Росія підтримує псевдореспубліки  переважно дипломатичним шляхом.

 

Довідково: Загальнонаціональне дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова спільно  з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020  респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Українська правда

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Теми: українціДонбасвійнаРосіяокупація
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