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У Києві викрили офіс "чорних колекторів", які тероризували громадян дзвінками

Середа, 9 червня 2021, 13:30
У Києві викрили офіс чорних колекторів, які тероризували громадян дзвінками

Правоохоронці викрили групу "чорних" колекторів, які погрожували насильством громадянам, трьом особам повідомлено про підозру.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Пряма мова Максимець: "На організаторів "чорного" бізнесу працював цілий офіс. Оператори ледь не щогодини телефонували громадянам та заводили на них "особові справи", де містилися контакти всіх осіб, які можуть бути знайомими з позичальником.

Тому дзвонили й тим, хто не був боржником чи поручителем. Допікали навіть керівників установ, де працювали позичальники, та їхніх колег. Телефонний "терор" не припинявся навіть після блокування номерів, оскільки "колектори" використовували їх десятками".

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, з березня 2019 року група осіб організувала діяльність колекторського "кол-центру", з якого здійснювалися дзвінки громадянам з вимогами повернення боргів перед компанією миттєвого кредитування.

Сума "боргів", яка підлягала сплаті, коливалася від 1,5 тис. гривень до 180 тис. гривень. При цьому дзвінки надходили й до громадян, які не мали жодного відношення до таких фінансових зобов’язань, та супроводжувалися погрозами застосування насильства над ними та їх близькими родичами, погрозами пошкодження чи знищення їх майна, тощо.

У межах слідства правоохоронці встановили 14 осіб, які постраждали від неправомірних дій вказаної групи.

Організатором протиправної діяльності виявився киянин, який координував та контролював діяльність угруповання.

Контакти та персональні дані громадян зловмисники отримували з клієнтських баз компаній, що надають послуги швидкого кредитування. Одна з таких фірм орендувала "колекторам" офіси, що знаходились у Києві та Запоріжжі.

 
Особові справи людей, яких тероризували колектори

За результатами досудового розслідування 8 червня трьом учасникам злочинної групи, які організували "чорний" бізнес, повідомлено про підозру.

Наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме показаннями свідків та потерпілих, висновком експертизи відео та звукозаписів, протоколами вилучених документів та речей, а також іншими доказами в їх сукупності, вказує прокуратура.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Українська правда

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Теми: Київпрокуратура
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