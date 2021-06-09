У Кличка звинуватили Мінкульт у прагненні зменшити штрафи за знищення пам’яток

Пивний завод Ріхтера 1895 року на вулиці Кирилівській, 35 та 41 у Києві. Пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний №201. Фото suspilne.media

Київська адміністрація вимагає зняти з розгляду комітету Верховної Ради законопроєкти № 4561 та № 4562, розроблені Мінкультом, які передбачають зменшення штрафів за знищення пам’яток.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно: "Київська адміністрація вимагає зняти з розгляду комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики законопроєкти № 4561 та № 4562, оскільки ці проєкти законів спрямовані на те, щоб унеможливити захист і збереження об’єктів культурної спадщини як в Києві, так і в інших містах України".

Деталі: Повідомляється, що ці законопроєкти позбавляють органи охорони культурної спадщини можливості видавати приписи юридичним та фізичним особам з вимогами збереження та охорони пам’яток і виключають можливість накладання штрафів на порушників закону, які руйнують пам’ятки.

Також Мінкульт пропонує зменшити штрафи за неналежне збереження, утримання чи використання пам’яток, або умисне доведення їх до стану руйнації до 20,4 тисячі гривень (наразі штраф 17-170 тисяч гривень).

Повідомляється, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА письмово направив до Мінкульту окреслені зауваження, але їх не врахували.

Асоціація міст України також оприлюднювала свої зауваження, які теж не були враховані.

У КМДА нагадали, що ще у 2018 році в першому читанні було прийнято законопроєкт № 8202 (новий реєстраційний номер 0895), розроблений Департаментом охорони культурної спадщини. Він передбачав введення норми про можливість викупу об’єктів культурної спадщини, які неналежно утримуються на користь територіальної громади міста, села, селища; підвищення штрафів за руйнування пам’яток до 500 тисяч гривень тощо.

Цей документ винесли на розгляд профільного комітету ВР перед другим читанням, але Мінкульт його зняв з порядку денного, і з осені 2019 року у цьому питанні немає жодних зрушень.