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Єврокомісія: Віктор і Олександр Януковичі залишаються під санкціями ЄС

Середа, 9 червня 2021, 13:52

У Єврокомісії підтвердили, що Суд ЄС анулював старі санкції Євросоюзу проти Віктора та Олександра Януковича, і вони продовжують залишатися під дією обмежувальних заходів Євросоюзу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Речник підкреслив, що чинні санкції проти Януковичів, які полягають у заморожуванні активів, продовжують діяти.

"Вони залишаються під дією обмежувальних заходів на підставі нормативно-правового акту, схваленого в березні цього 2021 року", - сказав Стано.

Представник зовнішньополітичної служби ЄС нагадав, що чинні санкції продовжують діяти до 6 березня 2022 року і традиційно, до того часу, як термін дії обмежень збігає, Рада ЄС щороку ухвалює рішення, продовжувати їх чи ні.

"Будь-яке оновлення потребуватиме консенсусу всіх країн-членів", - нагадав Стано.

Водночас він не став відповідати на питання, які наслідки це рішення може мати для санкційних режимів ЄС. "Ми взяли рішення до уваги, але його та його наслідки аналізує Рада ЄС", - сказав Стано.

Як повідомлялося, Суд ЄС 9  червня вперше скасував санкції Євросоюзу, застосовані проти президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра. Суд анулював рішення Ради ЄС від 2019 року про продовження на рік персональних санкцій.

Теми: ЯнуковичсанкціїЄСЄврокомісія


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