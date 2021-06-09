У Києві зупинили рух мостом Метро: перевіряли на вибухівку

Рух мостом Метро у Києві перекрили через підозрілий предмет.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужба МВС у коментарі УП

Деталі: За даними джерела УП, вдень 9 червня у Печерському районі міста Києва на пішохідній зоні біля мосту Метро було виявлено підозрілий пакет з дротами та мобільним телефоном.

На місце події направили вибухотехніків.

У пресцентрі МВС УП уточнили, що перевірка вибухонебезпечних предметів не виявила.