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У Києві зупинили рух мостом Метро: перевіряли на вибухівку

Середа, 9 червня 2021, 14:58
У Києві зупинили рух мостом Метро: перевіряли на вибухівку

Рух мостом Метро у Києві перекрили через підозрілий предмет.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужба МВС у коментарі УП

Деталі: За даними джерела УП, вдень 9 червня у Печерському районі міста Києва на пішохідній зоні біля мосту Метро було виявлено підозрілий пакет з дротами та мобільним телефоном.

На місце події направили вибухотехніків.

У пресцентрі МВС УП уточнили, що перевірка вибухонебезпечних предметів не виявила.

Українська правда

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Теми: Київнадзвичайна подія
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