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Байден і Путін проведуть переговори в Женеві на віллі XVIII століття

Середа, 9 червня 2021, 15:36

Президент США Джо Байден та президент Росії Владімір Путін проведуть переговори 16 червня у Женеві на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Швейцарська поліція та армія закрили два парки, що оточують віллу Ла-Гранж, та встановили барикади та колючий дріт. Офіційно місце проведення зустріч мають підтвердити пізніше в середу.

Класична вілла розташована в парку вздовж лівого берега Женевського озера. Вона оточена деревами секвої, чагарниками та старовинними фонтанами, із парку відкривається приголомшливий вид на Женевське озеро та вітрильники.

В епоху "холодної війни" президент США Рональд Рейган та радянський лідер Михайло Горбачов провели у Женеві свій перший саміт в листопаді 1985 року та домовились про скорочення ядерних арсеналів.

У 2009 році в Женеві державний секретар США Гілларі Клінтон передала міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову жовту коробку з червоною кнопкою "reset", що символізувало перезавантаження зв'язків за президента Барака Обами. Але слово було неправильно перекладено російською мовою "перезарядити", що створивши незручний момент.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та Лавров супроводжуватимуть Байдена та Путіна на переговорах.

Минулого тижня Байден заявив, що на зустрічі з Путіним висловить готовність до конструктивної співпраці, але залишатиметься на жорсткій позиції щодо принципових питань. 

Теми: БайденПутінШвейцаріядипломатичні відносини


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