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У Києві під мостом у Гідропарку знайшли міну

Середа, 9 червня 2021, 16:35
У Києві під мостом у Гідропарку знайшли міну

Під Венеційським мостом у Києві в Гідропарку знайшли протитанкову міну ТМ 62, розроблену у 60-их роках в СРСР.

Джерело: повідомлення ДСНС у Facebook

Деталі: Напередодні водолази комунального підприємства "Плесо" знайшли міну у воді під час перевірки акваторії р. Дніпро під Венеційським мостом.

Дослівно: "Прибувши на місце події, водолази-сапери за допомогою підводних металошукачів обстежили акваторію р. Дніпро у зазначеному місці і виявили протитанкову міну ТМ 62.

Вони підняли вибухонебезпечний предмет на поверхню та передали його піротехнічному розрахунку МРЦ ШР ДСНС України для подальшого транспортування та знищення у встановленому порядку".

 

Українська правда
Теми: КиївДСНС
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