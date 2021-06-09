У Києві під мостом у Гідропарку знайшли міну

Під Венеційським мостом у Києві в Гідропарку знайшли протитанкову міну ТМ 62, розроблену у 60-их роках в СРСР.

Джерело: повідомлення ДСНС у Facebook

Деталі: Напередодні водолази комунального підприємства "Плесо" знайшли міну у воді під час перевірки акваторії р. Дніпро під Венеційським мостом.

Дослівно: "Прибувши на місце події, водолази-сапери за допомогою підводних металошукачів обстежили акваторію р. Дніпро у зазначеному місці і виявили протитанкову міну ТМ 62.

Вони підняли вибухонебезпечний предмет на поверхню та передали його піротехнічному розрахунку МРЦ ШР ДСНС України для подальшого транспортування та знищення у встановленому порядку".