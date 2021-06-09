У Києві під мостом у Гідропарку знайшли міну
Середа, 9 червня 2021, 16:35
Під Венеційським мостом у Києві в Гідропарку знайшли протитанкову міну ТМ 62, розроблену у 60-их роках в СРСР.
Джерело: повідомлення ДСНС у Facebook
Деталі: Напередодні водолази комунального підприємства "Плесо" знайшли міну у воді під час перевірки акваторії р. Дніпро під Венеційським мостом.
Дослівно: "Прибувши на місце події, водолази-сапери за допомогою підводних металошукачів обстежили акваторію р. Дніпро у зазначеному місці і виявили протитанкову міну ТМ 62.
Вони підняли вибухонебезпечний предмет на поверхню та передали його піротехнічному розрахунку МРЦ ШР ДСНС України для подальшого транспортування та знищення у встановленому порядку".
Українська правда