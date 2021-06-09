Прикордонники і СБУ викрили банду, яка переправляла нелегалів до ЄС

Прикордонники і Служба безпеки України викрили злочинців, які переправляли до Євросоюзу нелегалів-вихідців з країн з підвищеною терористичною загрозою.

Джерело: сайт СБУ, Держприкордонслужба

Дослівно: "СБУ виявила і блокувала канал нелегальної міграції до країн ЄС вихідців з Південної Азії. Серед іноземців були громадяни з країн з підвищеною терористичною загрозою".

Деталі: Учасниками міжрегіональної злочинної групи були мешканці Закарпатської, Київської та Чернівецької областей. Вони незаконно переправляли іноземців поза встановленими пунктами пропуску, через ділянки "зеленого" кордону.

До групи залучили вихідця із Афганістану, який підшукував "клієнтів" і переправляв їх в Україну. Вартість "послуги" з переміщення становила від $3 до 6 тисяч з людини.

Протиправна схема діяла з листопада 2020 року.

Оперативники Держприкордонслужби встановили, що за цей час організатори намагалися нелегально переправити в Угорщину та Румунію понад 2 десятки незаконних мігрантів, які прибували в Україну, як студенти. Сім груп нелегалів затримали прикордонники Мукачівського загону.

Деяких з нелегальних мігрантів уже депортували з України.

У рамках кримінального провадження провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів.

Двом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.