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Окупанти не пускають в Україну дітей з "ДНР" – Денісова

Середа, 9 червня 2021, 18:22
Фото osvita.ua

Окупанти "ДНР" обмежили виїзд дітей старше 14 років, які хочуть вступити в українські ВНЗ, якщо у них немає паспорта громадянина України, Росії, закордонних паспортів цих країн чи "паспорта ДНР".

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "Дітей цього віку на блокпосту "Оленівка" висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області. Таким чином, діти не зможуть своєчасно подати документи для вступу до закладів освіти".

Деталі: Денісова наголосила, що так окупанти порушують права дітей на освіту та свободу пересування.

Вона нагадала, що раніше дітям 14-16 років представники так званої "ДНР" дозволяли виїжджати за свідоцтвом про народження разом з одним з батьків.

Омбудсмен закликала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні сприяти дітям, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, у забезпеченні їхнього права на освіту та свободу пересування.

Передісторія:

  • З 7 червня в Україні почали роботу освітні центри "Донбас–Україна", створені для організації вступу до українських закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Українська правда
Теми: Донбасвійнадітиосвіта


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