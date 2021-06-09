Окупанти не пускають в Україну дітей з "ДНР" – Денісова

Окупанти "ДНР" обмежили виїзд дітей старше 14 років, які хочуть вступити в українські ВНЗ, якщо у них немає паспорта громадянина України, Росії, закордонних паспортів цих країн чи "паспорта ДНР".

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "Дітей цього віку на блокпосту "Оленівка" висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області. Таким чином, діти не зможуть своєчасно подати документи для вступу до закладів освіти".

Деталі: Денісова наголосила, що так окупанти порушують права дітей на освіту та свободу пересування.

Вона нагадала, що раніше дітям 14-16 років представники так званої "ДНР" дозволяли виїжджати за свідоцтвом про народження разом з одним з батьків.



Омбудсмен закликала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні сприяти дітям, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, у забезпеченні їхнього права на освіту та свободу пересування.



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