Франція запроваджує платні COVID-тести для туристів

Туристи, які відвідують Францію, з 7 липня повинні будуть платити за тести на COVID-19.

Джерело: офіційний представник уряду Габріель Аттал в інтерв'ю Les Echos, якого цитує France24

Деталі: Уточнюється, що цей новий захід пов’язаний з "взаємністю", оскільки французькі туристи повинні платити за свої тести за кордоном.

49 євро коштуватиме тестування ПЛР, 29 євро - тестування на антитіла.

Іноземним туристам, які прибувають з країн "червоного списку", необхідно пред'явити негативний результат ПЛР або тест на антитіла, зроблений менш ніж за 48 годин до прибуття до Франції, і вони знову проходять тестування після прибуття до Франції. Країни "червоного списку" включають Афганістан, Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Болівію, Бразилію, Чилі, Колумбії, Коста-Рику, Індію, Мальдіви, Непал, Пакистан, Парагвай, Південну Африку, Шрі-Ланку, Суринам і Уругвай. 25 червня до списку додалися Намібія, Росія і Сейшельські острови.

Вакциновані туристи з цих країн повинні взяти на себе зобов'язання самоізолюватись протягом семи днів. Невакциновані також підлягають обов'язковому 10-денному карантину.

Відвідувачам з інших країн не потрібно проходити тест на COVID-19 у Франції, якщо вони не хворі.

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