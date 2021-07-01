Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина купить ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

Четвер, 1 липня 2021, 03:00
Німеччина купить ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

Німеччина планує закупити 204 млн доз вакцини проти COVID-19 в 2022 році і витратить на це 3,9 млрд євро.

Джерело: Reuters з посиланням на документ міністерства охорони здоров'я країни

Деталі: 204 млн доз – це набагато більше, ніж необхідно для повної вакцинації 84-мільйонного населення.

Ці додаткові дози становитимуть резерв для будь-яких нових варіантів COVID-19, які можуть з'явитися, або покриватимуть потреби в бустерних вакцинах.

Із запланованого розширення майже 85 мільйонів доз вакцини мРНК BionTech / Pfizer вже законтрактовані через схему закупівель ЄС.

У документі зазначається, що має бути закуплена принаймні одна вакцина іншого мРНК-типу, як і вакцини з використанням інших технологій, щоб допомогти уникнути труднощів у виробництві.

Ще 31,8 млн доз – від Moderna (мРНК), 18,3 млн доз - Johnson & Johnson, загалом 70 млн доз – Sanofi, Novavax  і Valneva.

Вакцини, вироблені AstraZeneca, у якої виникли труднощі з поставками в ЄС, і Curevac, чиї вакцини показали невтішні результати випробувань, не згадувалися.

Нагадаємо: Станом на 30 червня у Німеччині майже 54% населення отримали одну дозу вакцини, а 36% - повністю щеплені.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинавакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Німеччина
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: