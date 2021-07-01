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Німеччина купить ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

Четвер, 1 липня 2021, 03:00

Німеччина планує закупити 204 млн доз вакцини проти COVID-19 в 2022 році і витратить на це 3,9 млрд євро.

Джерело: Reuters з посиланням на документ міністерства охорони здоров'я країни

Деталі: 204 млн доз – це набагато більше, ніж необхідно для повної вакцинації 84-мільйонного населення.

Ці додаткові дози становитимуть резерв для будь-яких нових варіантів COVID-19, які можуть з'явитися, або покриватимуть потреби в бустерних вакцинах.

Із запланованого розширення майже 85 мільйонів доз вакцини мРНК BionTech / Pfizer вже законтрактовані через схему закупівель ЄС.

У документі зазначається, що має бути закуплена принаймні одна вакцина іншого мРНК-типу, як і вакцини з використанням інших технологій, щоб допомогти уникнути труднощів у виробництві.

Ще 31,8 млн доз – від Moderna (мРНК), 18,3 млн доз - Johnson & Johnson, загалом 70 млн доз – Sanofi, Novavax  і Valneva.

Вакцини, вироблені AstraZeneca, у якої виникли труднощі з поставками в ЄС, і Curevac, чиї вакцини показали невтішні результати випробувань, не згадувалися.

Нагадаємо: Станом на 30 червня у Німеччині майже 54% населення отримали одну дозу вакцини, а 36% - повністю щеплені.

Теми: Німеччинавакцинаціякоронавірус


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