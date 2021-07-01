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На ринку в Багдаді стався вибух, є жертви

Четвер, 1 липня 2021, 03:46

Щонайменше 11 осіб було поранено в результаті вибуху на ринку в районі Садр-Сіті в іракському Багдаді.

Джерело: Reuters з посиланням на іракську поліцію і медиків

Деталі: Ще жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.

Повідомляється, що це був другий напад на Садр-Сіті і третій напад на ринок в Багдаді в цьому році. У квітні чотири людини загинули і 20 отримали поранення в результаті вибуху замінованого автомобіля в тому ж районі. В січні в результаті теракту смертника на переповненому ринку загинули щонайменше 32 людини.

Обидві атаки, як заявлялося, скоїли бойовики "Ісламської держави".

Reuters пише, що великі бомбові атаки, які колись були майже повсякденним явищем в іракській столиці, припинилися після поразки бойовиків "Ісламської держави" в 2017 році.

Теми: Іраквибух


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