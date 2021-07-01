Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У колишньому інтернаті в Канаді знайшли 182 могили — це третя така знахідка за місяць

Четвер, 1 липня 2021, 06:43
У колишньому інтернаті в Канаді знайшли 182 могили — це третя така знахідка за місяць
Школа святого євгена / kimberleybulletin.com

У канадській школі-інтернаті Святого Євгена біля міста Кренбрук у Британській Колумбії виявили 182 людські останки.

Джерело: The Guardian

Деталі: Останки виявила спільнота Lower Kootenay Band (корінна нація, яка проживає в регіоні Східний Кутенай в Британській Колумбії) з допомогою радара.

Вважається, що останки цих 182 осіб належать членам нації Ктунакса, сусіднім спільнотам корінних народів і громаді Ак'ам.

Деякі останки були поховані в могилах завглибшки три-чотири фути (три фути – 0,9 м).

Школа Святого Євгена відкрилася в 1890 році. Зазначається, що тут повторювалися спалаху грипу, епідемічного паротиту, кору, вітряної віспи та туберкульозу. Школа була у веденні католицької місіонерської організації Oblates of Mary Immaculate, яка містила 48 шкіл, в тому числі школу-інтернат для індіанців в Саскачевані і школу-інтернат Камлупс. У 1969 році федеральний уряд закрив школу.  У 2000 році будівлю було знову відкрито як курорт St Eugene Resort, поле для гольфу і казино, якими керує громада Ктунакса.

Передісторія:

  • З XIX століття до 1990-х років понад 150 тисяч дітей з корінних народів були змушені відвідувати фінансовані державою школи в рамках кампанії з їх насильницької асиміляції в канадське суспільство. Жорстоке поводження було звичайним явищем в школах, а діти вмирали від хвороб та відсутності догляду.
  • Минулого тижня корінні народи Cowessess First Nation в Саскачевані  виявили 751 могилу.  Минулого місяця спільнота Tk'emlúps te Secwe̓pemc знайшла 215 безіменних могил, більшість з яких, як вважається, належать дітям.

"Українська правда" у Threads

Теми: Канада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Канада
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
Зеленський поговорив із Трюдо про "вагнерівців" і ЗАЕС
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: