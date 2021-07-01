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У колишньому інтернаті в Канаді знайшли 182 могили — це третя така знахідка за місяць

Четвер, 1 липня 2021, 06:43
Школа святого євгена / kimberleybulletin.com

У канадській школі-інтернаті Святого Євгена біля міста Кренбрук у Британській Колумбії виявили 182 людські останки.

Джерело: The Guardian

Деталі: Останки виявила спільнота Lower Kootenay Band (корінна нація, яка проживає в регіоні Східний Кутенай в Британській Колумбії) з допомогою радара.

Вважається, що останки цих 182 осіб належать членам нації Ктунакса, сусіднім спільнотам корінних народів і громаді Ак'ам.

Деякі останки були поховані в могилах завглибшки три-чотири фути (три фути – 0,9 м).

Школа Святого Євгена відкрилася в 1890 році. Зазначається, що тут повторювалися спалаху грипу, епідемічного паротиту, кору, вітряної віспи та туберкульозу. Школа була у веденні католицької місіонерської організації Oblates of Mary Immaculate, яка містила 48 шкіл, в тому числі школу-інтернат для індіанців в Саскачевані і школу-інтернат Камлупс. У 1969 році федеральний уряд закрив школу.  У 2000 році будівлю було знову відкрито як курорт St Eugene Resort, поле для гольфу і казино, якими керує громада Ктунакса.

Передісторія:

  • З XIX століття до 1990-х років понад 150 тисяч дітей з корінних народів були змушені відвідувати фінансовані державою школи в рамках кампанії з їх насильницької асиміляції в канадське суспільство. Жорстоке поводження було звичайним явищем в школах, а діти вмирали від хвороб та відсутності догляду.
  • Минулого тижня корінні народи Cowessess First Nation в Саскачевані  виявили 751 могилу.  Минулого місяця спільнота Tk'emlúps te Secwe̓pemc знайшла 215 безіменних могил, більшість з яких, як вважається, належать дітям.

Теми: Канада


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