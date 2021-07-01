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COVID-19 у світі: Найбільше нових хворих в Індії, Британія обійшла Аргентину

Четвер, 1 липня 2021, 07:10
COVID-19 у світі: Найбільше нових хворих в Індії, Британія обійшла Аргентину

За добу 29 червня у світі зареєстрували 390 671 новий випадок  COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 48 878 випадків, у Бразилії – 45 859, у Колумбії – 27 908.

Крім того, у Британії – 26 068 хворих, в Аргентині -  22 673.

 

Україна з 633 випадками знаходиться на 60 місці у світі, між Нідерландами та Грецією, а в Європі – на 11 місці.

8 500 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 29 місці у світі і на 4 - у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Нагадаємо: 29 червня в Україні зафіксували 633 випадки COVID-19 і 40 летальних випадків. Госпіталізували 360 осіб, одужали 2 294 людини.

Українська правда
Теми: коронавірус
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