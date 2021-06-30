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COVID в Україні: за добу 633 випадки захворювання, 40 смертей

Середа, 30 червня 2021, 08:22
COVID в Україні: за добу 633 випадки захворювання, 40 смертей
УП

За добу 29 червня в Україні зафіксували 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 і 40 летальних випадків, госпіталізували 360 осіб, одужали 2 294 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували в цей вівторок у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

Серед нових хворих 31 дитина і 19 медпрацівників.

За добу протестовано:  методом ПЛР – 22 511 осіб, методом ІФА – 9 581 особа, експрес-тестами – 13 702 особи.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 235 096 осіб, із них від COVID одужали 2 166 668 осіб, померли 52 340 осіб.

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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