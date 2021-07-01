WP: Пекін будує 119 нових шахт для міжконтинентальних ракет

Це, на думку експертів, є будівельним майданчиком для нової шахти для міжконтинентальної балістичної ракети з ядерною боєголовкою. Будівельний майданчик приховано під 230-футовим укриттям - звичайна практика приховування, яка спостерігається на інших кита

Китай почав будівництво 119 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет в пустелі недалеко від міста Юмень, в провінції Ганьсу.

Джерело: The Washington Post, аналізуючи супутникові знімки, отримані дослідниками з Центру досліджень нерозповсюдження Джеймса Мартіна

Деталі: Знімки засвідчують, що робота триває на ділянках в сітці, що охоплює сотні квадратних миль посушливої ​​місцевості в Ганьсу.

119 майже ідентичних будівельних майданчиків містять елементи, які повторюють ті, які спостерігаються на існуючих пускових установках для китайського арсеналу балістичних ракет з ядерними боєголовками.

Зазначається, що Китай, як вважається, володіє відносно скромними запасами, що становлять від 250 до 350 одиниць ядерної зброї. Фактична кількість нових ракет, призначених для цих шахт, невідома. WP пише, що придбання більше 100 нових ракетних шахт, якщо воно буде завершено, стане історичним зрушенням для Пекіна.

У минулому Китай вже використовував імітаційні шахти.