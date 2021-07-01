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"Втратили довіру": у Києві звільнили керівника і всю команду комунальної служби перевезень

Четвер, 1 липня 2021, 08:23

У слолиці звільнили керівника Комунальної служби перевезень Сергія Савтиря та всю команду служби через втрату довіри і підозру в роботі в інтересах окремої групи перевізників.

Джерело: прес-служба КМДА, заступник голови КМДА Костянтин Усов у Facebook

Дослівно КМДА: "Місто продовжує готуватися до реформування ринку пасажирських перевезень.

Зокрема, через втрату довіри, звільнено керівника Комунальної служби перевезень Сергія Савтиря, а також повідомлено про звільнення усіх працівників підприємства у зв'язку із реорганізацією структури".

Деталі: Комунальну службу звільнили після останнього конкурсу, де дискваліфікували дві третини перевізників, а сам конкурс намагалися зірвати "тітушки".

За словами заступника глави КМДА, міський голова Віталій Кличко видав розпорядження про звільнення Савтиря через втрату довіри. Як уточнили УП в пресслужбі Усова, розпорядження про звільнення Савтиря видали за день до проведення конкурсу. 

Усіх працівників КСП повідомили про звільнення через реорганізацію структури підприємства.

Вони мають двомісячний термін на пошук нової роботи.

Усов пояснив, що команда КСП могла працювати в інтересах окремої групи перевізників.

Зокрема, за 2020 рік служба провела 224 позапланових перевірки за скаргами та зверненнями громадян та організацій.

При цьому було розірвано лише два договори з перевізниками за їх власної ініціативи, через неприбутковість маршрутів.

Також ініціювати позапланову аудиторську перевірку підприємства. Аудит проаналізує фінансово-економічну діяльності служби за останні роки, законність рішень керівництва та виданих наказів.

Українська правда
Теми: КиївзвільненняКМДА


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