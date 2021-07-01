COVID-19: за добу в Україні 51 смерть і 705 випадків захворювання

За добу 30 червня в Україні зафіксували 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 51 смерть через хворобу, а 464 осіб госпіталізували.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Зокрема, за добу 30 червня захворіли 28 дітей і 18 медпрацівників.

Крім того, було госпіталізовано – 464 особи; летальних випадків – 51; одужало – 1 719 осіб;

30 червня методом ПЛР протестували 20 913 осіб, методом ІФА – 9 743 особи, експрес-тестами – 18 382 особи.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 235 801 особа; одужало – 2 168 387 осіб; летальних випадків – 52 391; проведено ПЛР-тестувань – 10 861 246.