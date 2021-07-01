Словенія почала головування у Раді ЄС

Словенія розпочала своє піврічне головування у Раді ЄС, змінивши на цій ролі Португалію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головування Словенії триватиме з 1 липня до 31 грудня 2021 року. Своїм гаслом вона обрала "Об’єднана стійка Європа" (Together. Resilient. Europe).

Як зазначаєтся у комюніке до початку головування, програма Любляни буде зосереджена на чотирьох основних сферах: відновлення блоку, робота над стійкістю і здобуттям стратегічної автономії; обмірковування майбутнього Європи; підтримка європейського способу життя, верховенства права і європейських цінностей; підвищення безпеки та стабільності у сусідніх з ЄС країнах.

"Словенське головування у Раді ЄС буде активно працювати над посиленням стійкості ЄС до криз у сфері охорони здоров’я, економіці, енергетиці, кліматі, сфері кібербезпеки. Працюючи разом, підтримуючи одне одного і діючи солідарно задля блага кожного громадянина ЄС - це ключове для підвищення стійкості Євросоюзу", - додають у ньому.

Нагадаємо, останні пів року перед цим у Раді ЄС головувала Португалія, а наступною після Словенії стане Франція.