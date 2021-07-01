Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Словенія почала головування у Раді ЄС

Четвер, 1 липня 2021, 08:45

Словенія розпочала своє піврічне головування у Раді ЄС, змінивши на цій ролі Португалію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головування Словенії триватиме з 1 липня до 31 грудня 2021 року. Своїм гаслом вона обрала "Об’єднана стійка Європа" (Together. Resilient. Europe). 

Як зазначаєтся у комюніке до початку головування, програма Любляни буде зосереджена на чотирьох основних сферах: відновлення блоку, робота над стійкістю і здобуттям стратегічної автономії; обмірковування майбутнього Європи; підтримка європейського способу життя, верховенства права і європейських цінностей; підвищення безпеки та стабільності у сусідніх з ЄС країнах. 

"Словенське головування у Раді ЄС буде активно працювати над посиленням стійкості ЄС до криз у сфері охорони здоров’я, економіці, енергетиці, кліматі, сфері кібербезпеки. Працюючи разом, підтримуючи одне одного і діючи солідарно задля блага кожного громадянина ЄС - це ключове для підвищення стійкості Євросоюзу", - додають у ньому. 

Нагадаємо, останні пів року перед цим у Раді ЄС головувала Португалія, а наступною після Словенії стане Франція.

Теми: СловеніяЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Футболіст Маліновський: Нам не потрібно боятися Англії

Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про олігархів

інфографікаРада ухвалила закон про корінні народи, що розізлив Путіна

фотоСБУ провела спецоперацію, щоб організаторка "референдуму" приїхала з РФ – її затримали

У Києві обікрали помічницю аташе США

Нардепи повернули Нью-Йорк Україні

Усі новини...
Словенія
Словенія знову оголосила про закінчення епідемії коронавірусу
Словенія проведе перший референдум за 4 роки
У Словенії після реконструкції відкриють пам'ятник українським воїнам Першої світової
Останні новини
21:05
Австрія відкрилася для щеплених туристів з України, включно з китайською вакциною
21:00
Новини 1 липня: відповідь Зеленського Путіну, закон про корінні народи
20:50
США і Британія звинуватили ГРУ РФ у сотнях кібератак за два роки
20:41
Новини економки: запуск ринку землі, новий припис по Вітренку, податковий законопроєкт
20:29
фотоЧерез обстріл бойовиків в Авдіївці згорів будинок
20:19
Португалія запровадила нічну комендантську годину у столиці та кількох районах
20:05
Футболіст Маліновський: Нам не потрібно боятися Англії
19:41
УЗ сплатила до бюджету 750 мільйонів дивідендів за 2019 рік
19:39
Посла Чехії викликали до МЗС РФ через вимогу про компенсацію за вибухи у Врбетіце
19:29
У Франції оштрафували дружину медіамагната, за яку іспит з водіння здала інша жінка
Усі новини...